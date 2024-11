Il Maradona fa il Maradona: ancora un sold out

Il Maradona faccia il Maradona. E’ stato esplicitamente richiesto e il catino partenopeo ha risposto presente. In verità, lo ha fatto da prima della richiesta. E’ da inizio stagione che tra le mura amiche (ed anche fuori) non manca agli azzurri il supporto dei propri sostenitori. Domenica, alla ripresa, non sarà diverso. Scrive il CdS: “Spinge la città, che non ha perso l’entusiasmo nonostante le inseguitrici siano tante e dopo le ultime due giornate anche un po’ più vicine. Alla sosta il Napoli c’è arrivato da primo dopo il pari di San Siro contro l’Inter e la vendita dei biglietti per domenica 24 (alle ore 18) ha subito l’ultima impennata, quella che ha portato al tutto esaurito. Saranno in 50mila sugli spalti, un po’ meno della capienza massima consentita (circa 54mila), visto che il settore ospiti ad oggi è chiuso, in attesa di indicazioni da parte dell’Osservatorio, che dovrebbe autorizzare la vendita esclusivamente per i tifosi romanisti non residenti nella Regione Lazio. Prevista, insomma, un’affluenza leggermente superiore ai 50.873 presenti nell’ultima al Maradona contro l’Atalanta, seguita in quell’occasione soltanto dall’ormai celebre tifoso scozzese Steven, l’unico presente nel settore ospiti nella vittoria per 3-0 della squadra di Gasperini.”

Factory della Comunicazione