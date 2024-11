10°giornata serie A femminile- Napoli -Fiorentina 0-0

CERCOLA- Primo pareggio casalingo tra le mura amiche, terzo stagionale per le partenopee guidate in panchina da mister Mango che impattano 0-0 contro la Fiorentina, seconda della classe.

Nel riscaldamento, forfait di capitan Di Marino durante il riscaldamento, dentro Sliskovic. Indisponibile Banusic, con Martinovic dal 1′.

Al 10′, inizia la Fiorentina col colpo di testa alto di Janogy su cross di Catena. Dopo 7′, ancora Janogy ci prova ma Bacic abbassa la saracinesca. Al 19′, Bacic esce su Bonfantini, ma Janogy non segna con la porta sguarnita. Dopo 1′, occasionissima per le padrone di casa, ma Moretti. dinanzi al portiere avversario Fiskerstrand, strozza la conclusione che termina addirittura in fallo laterale. Al 30′, ci prova Bonfantini su corner battuto da Toniolo.

Nella ripresa, alla mezz’ora, cross di Toniolo per la girata di Bonfantini, neutralizzata dalla retroguardia del Napoli, con le locali che al 40′ ci provano con un mancino volante di Martinovic. Al 42′, Catena per Bonfantini che si gira nuovamente bene ma, la sua conclusione non è precisa. Nei 3′ di recupero, le ragazze di coach De la Fuente cercano il gol del vantaggio che però non arriva, con le viola che chiedono un rigore su un tiro di Boquete, quando la spagnola calcia e secondo le gigliate, il difensore Pettenuzzo tocca la sfera con un braccio.

Dopo il triplice fischio, espulso Mango, mentre le ospiti recriminano una mancata concessione di un penalty per un presunto tocco di mano di Pettenuzzo.

Così, il Napoli sale a quota 6, mentre la Fiorentina a 22 punti

A fine gara, intervistiamo il difensore del Napoli Lundorf: “Abbiamo disputato una buona gara, soprattutto nella fase difensiva, dove abbiamo combattuto tutte unite. Un grosso in bocca al lupo alla nostra Paola Di Marino, per un pronto recupero. In vista della trasferta contro l’Inter, cercheremo di dire la nostra.”

Si presenta ai microfoni anche coach De la Fuente per la Fiorentina: “Non sono per niente soddisfatto per questo pareggio, perchè abbiamo avuto molte chances per segnare, con un dominio del campo. Sapevamo che non era facile venire qui a Napoli a portare a casa l’intera posta in palio. La classifica dice che siamo ancora in alto e cercheremo di ottenere il massimo dei punti nella regular season. Nel primo tempo non l’abbiamo sbloccata e, poi, diventa più difficile e, nella ripresa, a fine gara, c’era un rigore per noi, almeno dalla posizione dove mi trovavo. Il bilancio di questa prima parte del campionato è sicuramente positivo e dobbiamo continuare così. la serie A deve dare un prodotto e uno show che sia più attraente affinchè si possa portare più pubblico negli stadi: tutti devono dare il proprio contributo per avvicinare le persone al calcio femminile. ”

Il tabellino

Napoli (4-3-1-2): Bacic; Lundorf, Siliskovic, Pettenuzzo, Sandvej; Giordano (83’ Novellino), Muth, Di Giammarino (92’ Giai); Bellucci; Moretti (46’ Sciabica), Martinovic. A disp.: Beretta, D’Angelo, Fracaros, Jelcic, Adugbe, Langella. All.: Mango

Fiorentina (4-2-3-1): Fiskerstrand; Faerge, Filangeri, Tortelli, Toniolo (76’ Johannsdottir); Snerle (67’ Bredgaard), Severini (76’ Pastrenge); Janogy, Boquete, Catena (83’ Lundin); Bonfantini. A disp.: Bettineschi, Breitner, Cherubini, Durante, Erzen, Longo. All.: De La Fuente

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme

Ammonizioni: Bacic, Siliskovic (N), Tortelli, Severini, Bonfantini, Pastrenge (F)