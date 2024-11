Massimo Ambrosini sulla squadra di Fonseca e la potenziale sfida scudetto col Napoli

Massimo Ambrosini è diventato una bandiera del Milan, trascorrendo quindici anni con la maglia rossonera. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista ha risposto così sugli alti e bassi della squadra di Fonseca: “I leader per me ci sono, serve che effettivamente mostrino la loro leadership”. “Pensateci: in rosa ci sono il capitano della nazionale campione d’Europa, il miglior portiere del mondo, uno dei migliori terzini sinistri, un attaccante con potenzialità infinite, un centrocampista della Francia. E poi ci sono pure Pulisc e Reijnders: direi che possono bastare. Mercato di gennaio? Io penso che serva un’alternativa a Fofana e non dimentichiamo che in rosa c’è Loftus-Cheek, un giocatore che a me piace molto” ha proseguito Ambrosini. Chiusura sulle ambizioni da scudetto dei rossoneri: “No, non penso sia fuori. Per me ha ancora chance e anzi, vedo Inter, Milan, Napoli, Juventus e Atalanta in corsa. Diciamo che sono queste cinque per i quattro posti Champions. Dipenderà tutto dalla predisposizione a rimanere sul pezzo all’interno della stessa partita e per più partite. Una squadra dipende sempre dalla testa, dalla capacità di fare le cose assieme con la giusta intensità. Se hai predisposizione a fare fatica, crei una base che ti sarà utile per tutto l’anno”

