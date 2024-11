⚽️CdS Campania⚽️ – Il Maradona colmo d’azzurro “LA BOLGIA”

Spariti anche i pochi biglietti apparsi ieri: a otto giorni dalla ripresa del campionato contro la Roma lo stadio è già tutto esaurito

Factory della Comunicazione

Nessun posto disponibile per la sfida con la Roma, accontentato Conte che ha chiesto ai tifosi di creare una bolgia: in cinquantamila per rafforzare il primato

Napoli quarto per media spettatori

Il sogno/necessità del nuovo impianto

Siamo nel pieno della sosta per le nazionali, ma se siete a Napoli e provate a comprare un biglietto per la prossima partita, tra 8 giorni, il risultato sarà più o meno deprimente. A dire il vero è così ovunque, pure sul web, visto che su Ticketone, rivenditore ufficiale dei tagliandi per le partite al Maradona, la disponibilità è praticamente pari a zero. Appaiono e scompaiono ogni tanto pochissimi biglietti, come succede per i grandi concerti. Ieri mattina Napoli-Roma risultava sold out, poi qualche ticket è spuntato in un paio di settori dello stadio, salvo poi di nuovo sparire. In sintesi, siamo al tutto esaurito, quando manca più di una settimana alla sfida tra la capolista e la squadra di Ranieri, al terzo debutto sulla panchina giallorossa. Conte sarà ben felice, aveva chiesto ai tifosi di creare una bolgia e Fuorigrotta vivrà un tardo pomeriggio di passione, così com’era accaduto anche in altre occasioni quest’anno. Società e allenatore volano basso, ma il «sogno nel cuore», vista la classifica, è difficile da sopprimere. Non resta che farsi abbracciare e sudare la maglia, il diktat dell’allenatore imposto al suo arrivo: la squadra lo segue, i tifosi se ne sono resi conto e i biglietti vanno a ruba, che il Napoli giochi in casa o lontano dal Maradona. Fonte: CdS