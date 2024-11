Scarlato sul nuovo Napoli di Conte e la sfida con la Roma di Ranieri

Gennaro Scarlato, allenatore ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Tutti al Var, format in onda ogni giovedì su Sportitalia.

“Conte si è fatto sentire, dall’alto delle sue capacità, delle vittorie e del carisma, qualità che sta trasferendo all’ambiente Napoli. Sta facendo un ottimo lavoro, così come Spalletti anni fa. Per il Napoli è un bene assoluto. Sul VAR, per me, ha ragione.

Caso VAR? Mariani forse, a velocità naturale, ha ritenuto opportuno fischiare rigore. Magari il VAR poteva richiamarlo per vedere, avvalorando o meno la decisione. Anguissa è in una situazione di vantaggio, quindi orientato a proteggere il pallone, non vedeva nemmeno l’avversario.

In questo campionato tutto può succedere, non ci sono partite facili: bisogna sempre giocarle e impegnarsi al massimo. Per ora è un bel campionato. La Juventus può lottare per le prime 3-4 posizioni, poi magari integrando zone in cui è carente può lottare fino alla fine per lo Scudetto. Vlahovic lo vedo in netta ripresa rispetto a prima, ovviamente bisogna aspettare perché c’è un allenatore nuovo, con idee diverse.

Napoli-Roma? Non credo che Ranieri giocherà a 3. Raspadori? In Nazionale fa bene ma nel club dimostra poco perché ha poche possibilità”