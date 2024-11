Leonardo Semplici, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. A seguire un estratto dell’intervista.

“Non credo che Lukaku abbia bisogno di un gioco più offensivo per esprimersi meglio perché Conte lo conosce meglio di chiunque altro e lo ha sempre messo nelle condizioni di essere determinante in tutte le squadre in cui lo ha allenato. Penso che sia solo questione di tempo, di meccanismi e di condizione atletica. Secondo me già entro la fine dell’anno il belga sarà più decisivo per il Napoli. E’ vero che Lukaku era abituato a giocare con un altro attaccante vicino e quindi il peso offensivo era diviso per due. Giocando con due attaccanti larghi in questo momento fa più fatica, ma penso sia solo questione di tempo, ripeto. Il concentramento di tante squadre non l’ho quasi mai visto, per il campionato i veri valori possono però ancora variare queste posizioni, visto che molte squadre hanno cambiato allenatore e devono assestarsi. C’è un equilibrio che negli altri non c’era. La favorita resta l’Inter, anche se inconsciamente pensi più alla Champions. L’Atalanta la vedo più matura, non penso che incapperà in quei momenti di flessione mostrati negli scorsi campionati. La vittoria dell’Europa League ha dato quella convinzione di potersela giocare con tutti, anche per il titolo. Ovviamente in questa lotta per il tricolore il Napoli c’è”.