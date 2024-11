Il rinnovo di Kvara non arriva, il Barcellona ci prova

Khvicha Kvaratskhelia non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli. I dialoghi tra l’entourage del calciatore e la società azzurra vanno avanti ormai da tanti mesi, ma le parti in causa non hanno trovato ancora un accordo che possa soddisfare tutti.L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica fa il punto della situazione in merito all’interesse del Barcellona per Khvicha Kvaratskhelia. Il quotidiano scrive quanto segue: “Alla corsa per il numero 77 si è iscritto in maniera concreta pure il Barcellona di Flick. In Catalogna hanno un debole per le caratteristiche di Kvaratskhelia e sono pronti a sferrare l’assalto decisivo in estate. La valutazione sarebbe di circa 80 milioni di euro, guarda caso la stessa cifra voluta dall’entourage come possibile clausola rescissoria del nuovo accordo con il Napoli. Una coincidenza che potrebbe rivelare l’entità della possibile offerta del Barca, a caccia almeno di due attaccanti per aprire un nuovo ciclo vincente, soprattutto in Europa. Tutto ovviamente dipenderà dai prossimi contatti tra le parti, ma l’ipotesi Barcellona è prepotente: l’allenatore tedesco Hansi Flick, artefice del grande inizio di stagione dei blaugrana, ha chiesto un altro esterno offensivo per aumentare le alternative di una squadra intenzionata a stupire considerando il grande potenziale dei giovani cresciuti nella Masia”, sottolinea il giornale.

