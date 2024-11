CdS – Gol e assist per Kvara, finora, non un carnet ricco ma sufficiente

Ora è impegnato con la sua Georgia, ma al ritorno Kvicha Kvaratskhelia ritornerà in campo con la maglia azzurra e proverà ad arricchire il suo bottino di gol, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Una nuova vita sospesa tra le rincorse del mediano e i gol del bomber: 5, finora, in dodici giornate, con 2 assist. Non un carnet super ricco, ma comunque sufficiente a inquadrarlo come il capocannoniere della squadra. Un Napoli che in fase offensiva non brilla come in quella difensiva, nonostante il primo posto: 19 le reti realizzate in campionato, meno di qualsiasi altra delle prime sei della classifica racchiuse nei famigerati due punti che stanno riempiendo la stagione di dubbi e interesse, ma anche in questo caso comunque sufficienti a blindare il primo posto per sette giornate consecutive. È una questione di equilibri, sempre, e Kvara in tal senso può anche diventare il simbolo della nuova era inaugurata con Conte”.

Factory della Comunicazione