Bucchioni duro contro Lukaku: “Nel Belgio ha fatto disastri”

Enzo Bucchioni, noto opinionista, ha espresso alcune considerazioni su Romelu Lukaku, centravanti belga di proprietà del Napoli, e l’ha fatto ai microfoni di ‘Marte Sport Live, trasmissione condotta da Dario Sarnataro, firma del quotidiano Il Mattino, sulle frequenze di Radio Marte. “Quando rivedremo il vero Lukaku? Lo conosciamo troppo bene per non dire che Lukaku sia questo, perché sappiamo di che giocatore stiamo parlando. L’ex Inter ha bisogno della squadra che giochi per lui, se vuole esprimersi al meglio. E’ un calciatore strano, al punto che se mi chiedi ‘lo prendiamo?’, io ti rispondo: ‘Non lo so’, perché ha bisogno di chi giochi per lui sempre: se trova questo contesto, diventa imprescindibile. Antonio Conte – ricorda Bucchioni – lo vuole sempre consé perché sa che queso meccanismo scatta soprattutto quando lo allena lui. In una squadra banale come la Roma dell’anno scorso, ad esempio, non può incidere bene, e vale anche per ilBelgio di ieri sera. Il Napoli ha fatto bene a prenderlo, probabilmente, perché Conte saprà inventarsi qualcosa per esaltarne i gol e la forza fisica. Bisogna aspettare, questo è certo. Ci vuole un po’ di pazienza. Lukaku non fa novanta gol in qualsiasi situazione. Nel Belgio ha fatto anche dei disastri, se vogliamo dire la verità” ha concluso il giornalista.

