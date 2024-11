⚽️”CdS Campania”⚽️- L’agente di Kvara incontra il Barcellona “L’ORA DELLA SCELTA”

Il Napoli vuole presto una risposta e in Spagna sono sicuri: «Laporta ha incontrato il suo entourage»

ADL, attesa rinnovo

Distanze ampie sulla clausola e l’aumento del terzo anno

I l Barcellona avrebbe incontrato l’entourage di Kvara: in Spagna ne sono sicuri. E lo hanno raccontato, lo hanno scritto, lo hanno annunciato con tanto di dettagli: sarebbe accaduto giovedì scorso, otto giorni fa, praticamente alla vigilia dell’imminente scontro diretto che il Napoli avrebbe poi giocato qualche giorno dopo a San Siro con l’Inter. A ricevere la delegazione sarebbe stato il presidente blaugrana in persona, Joan Laporta, non uno qualsiasi. El Nacional lo ha svelato e in un certo qual modo ha rinverdito la necessità di fare qualche calcolo: l’incontro con il Barça sarebbe andato in scena alla vigilia della sfida con l’Inter, ma dopo quella con il Milan del 26 ottobre, mica chissà quante settimane fa, l’agente di Khvicha, Mamuka Jugeli, ha incontrato il ds Manna. Cioè il Napoli. Con cui è in piedi un’ormai datata trattativa per definire l’eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Una riunione produttiva ma non troppo, nel senso che sotto qualche aspetto è stato compiuto un passo avanti ma su altri la distanza permane. Tipo la clausola rescissoria. Tipo la modalità degli scatti, degli aumenti. Insomma, l’accordo non è stato raggiunto. E il fatto che il Barcellona si guardi intorno e nella caccia grossa ai due attaccanti per il futuro abbia incluso anche il nome di Kvaratskhelia, per altro su precisa indicazione del tecnico Hans-Dieter Flick, fa ovviamente riflettere. Soprattutto sulle parole pronunciate prima di cominciare la partita con l’Atalanta, il 3 novembre, dal ds Manna: «Ci aspettiamo una soluzione in tempi brevi, altrimenti aspetteremo fine stagione perché vogliamo concentrarci sul campo: ha due anni di contratto e faremo le nostre valutazioni».

