Modugno (Sky): “Se Var deve essere, deve esserci presenza costante nel calcio”

“La parte più interessante non è quella dell’episodio del rigore, mi interessa di più la posizione politica assunta da Conte, che per me è condivisibile. Se Var deve essere, deve esserci presenza costante nel calcio. Non ha senso – ha detto il giornalista di Sky Francesco Mogugno a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – vincolarlo a protocolli di dubbia interpretazione. Non si può, inoltre, non cogliere la vicinanza assoluta di De Laurentiis al proprio allenatore. Il mercato di gennaio? A me piace Bonny, ma mi piace pure, Davis dell’Udinese. Detto questo secondo me Simeone resta, non vedo perchè dovrebbe andare via, è coinvolto nel progetto, è stimato da Conte, quando è entrato ha sempre fatto bene. Penso che il Cholito resti e quindi il Napoli non credo che acquisti un centravanti, a meno che non sia Raspadori il calciatore in cerca di maggiore spazio. Se dovesse esserci un’offerta molto seria e adeguata per lui il Napoli penso ci ragionerebbe. Per il resto è vero che il Napoli cerca un difensore che possa rappresentare una terza opzione dietro Rrhamani e Buongiorno, un co-titolare insomma. Quello da sacrificare, eventualmente, sarebbe Juan Jesus”

