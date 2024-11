Andrea Agostinelli, allenatore del Flamurtari Valona, squadra Albanese, ricordato dai Napoletani per le sue due (brevi) esperienze come calciatore prima e allenatore poi del Napoli. Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radio Marte della gara di Milano e del momento che sta vivendo la squadra azzurra in stagione. Ecco le sue parole:

“Il pareggio a San Siro ci sta, la reazione del Napoli dopo il ko con l’Atalanta è da grande squadra. Fare un punto a Milano è sinonimo di grande forza, il Napoli è in piena corsa per gli obiettivi che si è prefissato. McTominay? Mi sembra uno come Koopmeiners, ha quantità e qualità, si sa inserire, è il centrocampista che ogni allenatore vorrebbe avere, credo sia indispensabile per Conte, soprattutto con il ritorno di Lobotka. Neres? Utilizzato a sprazzi perché non fa ancora al top la fase di non possesso, Conte vuole che gli esterni diano una mano a rientrare, il brasiliano ha qualità eccezionali, diamogli tempo e sono certo sarà addirittura un titolare. Lukaku? Ci sono sei squadre in due punti perché i grandi bomber sono ancora in rodaggio, al campionato in questo momento mancano i Lukaku, i Lautaro, i Vlahovic: non appena entreranno in forma, la classifica si allungherà”.