Il Belgio ritrova Lukaku e Big Rom ritrova Buongiorno

Per un periodo ha detto no alla nazionale, Romelu Lukaku. Ha preferito dedicarsi solo al suo nuovo club, il Napoli e lavorare per essere l’attaccante che Conte si aspetta che sia. Ora, però, ha risposto presente alla chiamata del ct Tedesco e affronterà stasera proprio l’Italia. Scrive il CdS: “Lukaku sarà titolare al Re Baldovino di Bruxelles, pronto a guidare l’attacco del Belgio. Tedesco e i suoi devono assolutamente vincere contro gli azzurri per poter credere ancora nella qualificazione ai quarti di finale di Nations League. In campo Big Rom è atteso da una sfida impegnativa contro un difensore che conosce bene: Alessandro Buongiorno. Il compagno di squadra al Napoli è un avversario asfissiante, grosso e “cattivo”. Se ne sono accorti gli attaccanti in campionato e Lukaku l’ha sperimentato in allenamento a Castel Volturno. Sarà una battaglia fisica, ma anche di astuzia, un campo in cui il centravanti belga non è certo secondo a nessuno. Entrambi conoscono i punti di forza da limitare e i punti deboli da sfruttare. Una mini sfida in una più grande, Belgio-Italia: Buongiorno vuole mettersi in luce davanti a Spalletti, mentre Lukaku ha voglia di dimostrare a Tedesco che il periodo di pausa è finito e che ha ancora tanto da dare alla nazionale. Un altro Romelu, del resto, non si trova dietro l’angolo.”

