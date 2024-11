Cagni: “Il campo non mente mai, il Napoli merita il primo posto. Conte sapeva di avere una squadra forte”

Gigi Cagni ha parlato a Radio Marte:

“Il campo non mente mai, la classifica del Napoli è meritata, la squadra sta facendo quello che nessuno si aspettava, ovvero è prima in classifica. Probabilmente Conte sapeva di avere una squadra forte, e nel momento in cui ha blindato Di Lorenzo e Kvara, se vieni in una società come il Napoli con un presidente vulcanico come De Laurentiis, vuol dire che hai carta bianca. Sono arrivati i giocatori che voleva Conte, il Napoli ha speso circa 150 milioni e sta avendo ragione.