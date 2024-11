Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sceso in campo in merito alle polemiche arbitrali suscitate da un rigore concesso all’Inter dall’arbitro Mariani durante la gara col Napoli, ed ha risposto a delle dichiarazioni di Beppe Marotta, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

“Ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era. Ma soprattutto, le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto: la Var è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no”. Con un comunicato attraverso il sito del Napoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha risposto alle dichiarazioni del massimo dirigente nerazzurro secondo cui c’era un obiettivo nelle parole di Conte, che dopo la partita con l’Inter aveva parlato del tema.

“Ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era. Ma soprattutto, le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto: la Var è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no”. Con un comunicato attraverso il sito del Napoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha risposto alle dichiarazioni del massimo dirigente nerazzurro secondo cui c’era un obiettivo nelle parole di Conte, che dopo la partita con l’Inter aveva parlato del tema.