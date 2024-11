Giuffredi: “Folorunsho? Vedremo a giugno. Per gennaio, Kiwior!”

Nel corso dell’intervista a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, Mario Giuffredi ha affrontato altre tematiche legate al Napoli, inclusi i futuri piani di mercato e la situazione di alcuni suoi assistiti.

Uno dei temi più discussi è stato il caso di Folorunsho, centrocampista che ha avuto una preparazione estiva travagliata, come ha spiegato Giuffredi. “Con lui abbiamo vissuto un’estate un po’ turbolenta, dopo questo abbiamo ripristinato i piani iniziali. Per Folorunsho ci sono state delle richieste gestite male da me e da Manna, dopo questa piccola parentesi abbiamo dovuto ripristinare tutto con due mesi di ritardo”, ha ammesso il procuratore. Nonostante le difficoltà iniziali, Giuffredi ha confermato che Folorunsho è un giocatore molto apprezzato da Antonio Conte, e che il Napoli ha intenzione di valorizzarlo. “Conte stravede per lui e le somme le tireremo a giugno”, ha dichiarato.

Inoltre, Giuffredi ha escluso un possibile trasferimento a gennaio, sottolineando che “Abbiamo sbagliato in estate non sbaglieremo in inverno”. Ha anche rivelato che Folorunsho era stato richiesto dall’Atalanta in estate.

Passando ad altri temi di mercato, Giuffredi ha parlato anche della situazione di Mario Rui, dichiarando che non è più il suo assistito. “Mario Rui non è più un mio assistito e non ne voglio più parlare perché c’è una causa in atto”, ha affermato.

Infine, ha dato un’anticipazione sul mercato di gennaio, dichiarando che se fosse stato lui a decidere, sarebbe andato su Kiwior: “Se dovessi decidere io a gennaio prenderei Kiwior”.