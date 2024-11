Anellucci: “Credo che alla fine a Roma arriverà Ranieri”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Questo campionato é molto combattuto, anche l’Inter non sembra più la stessa squadra. Perché è difficile per una squadra mantenere alta la motivazione e il rendimento dopo aver vinto un titolo importante?

“In tutte le squadre che vincono, eccetto che per le corazzate come Inter, Milan e Juve (che sono abituate a vincere), subito dopo devi azzerare tutto. Devi cambiare tutto perché é fisiologico che dopo che vinci tutto ci sia un calo. Si é visto anche l’anno scorso con il Napoli. Anche l’Inter, quest’anno, non è più cattiva, velenosa, unita, coriacea. Sono le motivazioni che fanno la differenza”

Un commento sull’avvio di stagione della Roma?

“Non apro una parentesi lì, non per la rivalità, ma perché non si può tenere una società gloriosa, che ha una storia, in questa maniera. Gli americani devono capire che il calcio in Italia é una cosa diversa dal basket, dal football. Non hanno empatia, non hanno rispetto per i tifosi, pensano solo al business, prendendo in giro tutti. Meglio stendere un velo pietoso. Perciò sono contento di avere Lotito. Lotito se la squadra inizia a giocare male, scende negli spogliatoi, é presente. I Friedkin no”

Oltretutto ora hanno concesso tre giorni di riposo alla squadra. Io lo trovo assurdo, che ne pensa?

“Stanno facendo ridere tutti. Prendono gol da tutti e anziché stare lì ad allenarsi con i tifosi attaccati ai cancelli, gli danno tre giornate di riposo. La tifoseria della Roma meritano rispetto. C’è gente che non paga le bollette per andare allo stadio. Devono avere rispetto. Questi sono venuti a fare solo business prendendo in giro tutti”

Alla fine crede che arriverà Ranieri?

“Si, credo che alla fine arriverà Ranieri”

Un commento sulla situazione rinnovo per quanto riguarda Kvara?

“Fondamentalmente non lo so, non l’ho seguita. La situazione andava gestita molto prima. Adesso con sirene importanti diventa difficile, nonostante ci sia un direttore sportivo, Giovanni Manna, molto bravo”

Si farà mai uno stadio nuovo a Roma?

“Il presidente Lotito farà lo stadio suo”