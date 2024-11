Modugno: “Della PEC non so, ma ADL si sta muovendo per Anguissa”

Francesco Modugno ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli esce più forte della gara contro l’Inter; ha giocato una gara importante, può essere sicuramente soddisfatto del pari ottenuto contro i nerazzurri, che– ha detto il giornalista Sky nel corso di Marte Sport Live- restano i più forti e i favoriti per la vittoria del titolo. Sull’argomento arbitrale Conte ha detto la sua per sottolineare la disomogenea applicazione del Var. Per me, comunque, il rigore concesso all’Inter non c’è, come non c’era neanche quello dato al Napoli ad Empoli. Possibile rigore su Simeone nel finale? Calcia e l’azione è conclusa, anche se il difensore gli va addosso. Questo è uno sport di contatto e possono esserci certe situazioni. I rigori devono essere una cosa seria: per fischiarli deve esserci davvero fallo, un intervento rude e sgarbato, che butti giù o crei danno all’avversario. Un fallo reale, insomma. Sul rinnovo sino al 2027 di Anguissa non so se è stata materialmente inviata la pec, ma di certo era un passaggio che il Napoli intendeva fare, un tecnicismo obbligato per l’investimento fatto e il valore del giocatore. Era nelle intenzioni, De Laurentiis si sta muovendo: non so, ripeto, se sia partita già la PEC, ma di certo parliamo di un elemento importante e che anche ieri, per presenza e capacità di fare le due fasi, si è sempre fatto trovare pronto. E’ un centrocampista fondamentale, non a caso è uno di quelli che non escono mai. Gli verrà riconosciuto qualcosa in più per trattenerlo a lungo”.

Factory della Comunicazione