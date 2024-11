Minervini: “Campionato strano, ma il Napoli può arrivare in fondo. Gol di Calhanoglu? Meret ha sbagliato”

Nel corso del programma “1 Football Club”, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Arturo Minervini, giornalista e conduttore di 16Napoli su 8 Channel. Ecco quanto dichiarato dal cronista:

“Secondo lei con il Napoli ci sarà una super reazione d’orgoglio da parte della Roma?

É chiaro che trovarsi di fronte una squadra al terzo cambio darà un minimo di motivazione, darà alla squadra delle responsabilità. Vedremo come reagirà il gruppo, il Napoli che ha fatto superato bene questo ciclo di inferno. Peccato per l’Atalanta. Ora al ritorno della sosta la squadra deve dimostrare ancora che è la prima della classe e di voler lottare per il vertice fino in fondo

Il Napoli può arrivare fino in fondo?

Allora, innanzitutto é da dire che il campionato é molto strano, é un campionato che non trova padrone. Il Napoli deve ragionare su se stessa e fare 82/83 punti e sperare che bastino per lo scudetto, al di là delle dichiarazioni di Conte. Il Napoli ha fatto punti anche in campi molto difficili, non vedo perché si dovrebbe fermare

Sul gol di Chalanoglu secondo lei ci sono colpe di Meret?

Tante, io ho messo 4,5 e sono stato criticato, quando fino a poco fa mi criticavano perché lo elogiavo. Ovviamente questo mi fa piacere perché vuol dire che c’è unione tra la piazza e la squadra, ma noi facciamo un lavoro che ci obbliga ad essere imparziale. Meret, che come si può vedere dalla sua faccia ha subito capito di aver sbagliato, ha rovinato una partita. Se il primo tempo fosse finito 1-0 per il Napoli, sarebbe finita la partita. Senza l’errore di Meret il match poteva finire anche 2-0 perché poi nel secondo tempo l’Inter si sarebbe scoperto e il Napoli in contropiede può far male, come si é visto anche contro il Milan”.