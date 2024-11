Dopo Inter-Napoli, che si è giocata domenica sera a San Siro, l’ira di Antonio Conte per un rigore concesso ai nerazzurri per un contatto di Anguissa, hanno fatto scalpore, e per questo, come sottolinea Il Mattino, potrebbe rischiare il deferimento.

“Il re è inquieto. È stato zitto a lungo, troppo per i suoi gusti, pure dopo il rigore negato a Politano nella gara con il Lecce, perché temeva il fallo di reazione, la vendetta preparata a tavolino. Ma stavolta no, ha indossato l’elmetto ed è partito alla carica. Da solo. E non è un caso che abbia accusato tutti, Antonio Conte, dopo un pareggio che vale ancora il primo posto: perché nessuno possa dire che si lamenta sempre (anche se c’è chi lo ha detto lo stesso). « Il Var deve essere uno strumento onesto, sennò alimenta retropensieri ». Che poi sono parenti dei cattivi pensieri. Ma l’Aia e anche la Lega Serie A non si sentono in imbarazzo. Tutt’altro. Anche se le parole di Conte non hanno lasciato indifferenti arbitri e vertici di via Rosellini. Il giorno dopo nessuno, né Rocchi né altri, ha chiamato Conte. Nessun chiarimento. Anzi a Lissone il designatore Rocchi (tra poco ci sono le elezioni) ha tenuto un piccolo stage proprio sul Var. Il delegato del’Aia deputato a dare spiegazioni sulle decisioni arbitrali, Riccardo Pinziani, non è stato contattato dal club azzurro per i fatti di Inter-Napoli. Già, in queste ore il Napoli è rimasto fermo . Ma De Laurentiis è a Los Angeles e non è escluso che nelle prossime ore decida di muoversi. E in fretta e furia gli arbitri fanno sapere che il protocollo che contesta Conte («Ma chi lo fatto?») non è il loro e che Conte è l’unico degli allenatori a non aver partecipato agli incontri formativi per conoscere il regolamento che viene redatto dall’Ifab e vale per tutti. E la Figc? Nessun commento, per carità, ma le voci di dentro raccontano di Gravina sia rimasto colpito dalla durezza delle parole di Conte, per quei “retropensieri” che non fanno bene al calcio italiano e che feriscono, che riportano indietro negli anni bui del passato. In ogni caso, Conte ha scosso la serie A. La presa di distanza di Inzaghi («Parla solo per se stesso») dà anche il senso del clima che c’è. Uno tsunami ha scatenato. Conte non ci sta: neppure il Var a chiamata gli va giù, pensa che sia una cosa “da mercato”.