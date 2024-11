Caria: “Reazione d’orgoglio della Roma a Napoli? Difficile dirlo. Con Conte il Napoli può andare lontano”

Stefano Caria, ex direttore sportivo della Roma, è stato intervistato dai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Ecco quanto dichiarato dall’ex dirigente giallorosso in vista di Napoli-Roma, gara in programma il prossimo 24 Novembre allo stadio Maradona:

Factory della Comunicazione

“Secondo lei, dopo aver fatto esonerare 2 allenatori, con il Napoli ci sarà una super reazione d’orgoglio?

La reazione d’orgoglio non so come ci possa essere perché non ci sono leader. La reazione d’orgoglio dei leader è che rischi di rimanere in 10 dopo 15 minuti. Abbiamo visto qual è la reazione dei giocatori sotto pressione reagiscono male

Secondo lei Conte e il suo Napoli hanno le stigmate di arrivare fino in fondo?

Conte, sì, ha le stigmate di arrivare fino in fondo. Se riesce a trasmetterlo alla squadra arriveranno fino in fondo. Ho parlato di Conte, perché ancora il gruppo queste stigmate non ce l’ha”.