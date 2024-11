Calvarese, ex arbitro: “Mi sono stufato di vedere addossata ogni responsabilità agli arbitri”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ha scritto, attraverso le pagine di Tuttosport, sugli ultimi episodi arbitrali, in particolare su quanto accaduto in Inter-Napoli, domenica sera a San Siro. “Abbiamo visto decisioni sbagliate, altre addirittura incomprensibili, mancanza di uniformità. Le polemiche sono aumentate, si rischia l’anarchia tecnica. Ma dove sta il problema? Di chi è la colpa? Lo dico una volta per tutte: mi sono stufato di vedere addossata ogni responsabilità agli arbitri, di sentir dire che “sono scarsi”. Ciò che manca è la formazione tecnica. Lo si capisce andando a riascoltare l’audio di La Penna, Var di Atalanta-Udinese: incredibile come si analizzi l’episodio con superficialità, senza partire dal punto di contatto (ho sentito parlare di «spalla»). Anche quando giustamente non si interviene, come in Inter-Napoli (un rigore che sarebbe stato meglio non fischiare, ma che sicuramente non è da VAR, come quello di Empoli-Napoli), emerge la confusione, ci sono le proteste: dice Conte che il VAR «interviene solo quando conviene». Le responsabilità vanno cercate altrove: non sono solo in chi arbitra, ma condivise anche con chi forma gli arbitri”.

Factory della Comunicazione