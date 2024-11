Calemme: “E’ più forte di Kim ad ha meno amnesie”

Mirko Calemme ai microfoni di Radio Marte: “Buongiorno è stato straordinario ed è stato un acquisto eccezionale – ha detto il giornalista di Diario AS a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – e per me è più forte di Kim Min-Jae: ha la sua stessa esplosività, ma meno amnesie. Buongiorno rasenta la perfezione nell’esecuzione di ogni movimento, nella postura del corpo, nella tecnica e della personalità. Per me non ha limiti, è più giovane e sarà centrale della Nazionale e del Napoli per tanti anni. Vi svelo una curiosità: quando intervistai Retegui per Diario AS, gli chiesi quale fosse l’avversario più tosto da superare incontrato da quando è in serie A, e lui mi ha risposto indicando proprio Buongiorno, perchè non lascia mai spazi ed usa anche fisicità e ‘falletti’ bonari per fermare gli avversari”

