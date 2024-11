Buongiorno, l’erede di Koulibaly e Kim, il “colpo” perfetto

Anche contro l’Inter, Alessandro Buongiorno, difensore centrale, acquistato dal Napoli questa estate, ha dimostrato di essere il perfetto erede di Koulibaly prima, e Kim dopo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Sembrava Fabio Cannavaro al Mondiale 2006, sembrava Kim o Koulibaly. E invece è Buongiorno: il presente e il futuro che ha permesso al passato di godersi i ricordi. Il miglior acquisto dell’ottima campagna di Manna, un centrale dominante per strapotere fisico, esplosività, continuità, precisione, letture: a San Siro, innanzitutto contro Thuram, ha vinto il cento percento dei duelli. Per terra: 7 su 7. E per aria: 4 su 4. E ancora: 6 possessi guadagnati, 3 contrasti vinti su 3, 3 intercetti, 4 respinte difensive. Per finire: 75 palloni toccati, come nessuno nel Napoli. E neanche un fallo commesso. Straripante. Perfetto. Con i complimenti di Spalletti: lo ha ritrovato in Nazionale.

Acquistato dal Torino in estate a 35 milioni più 3 di bonus, Buongiorno è stato il colpo più ricco e a questo punto prestigioso del mercato estivo: per rendimento, età (ha 25 anni), prospettiva. Per i margini di miglioramento e la leadership che ogni volta esprime sempre di più, senza distinzione dal Maradona a San Siro, Inter e Milan, la Juve allo Stadium. Non conta chi, come, quando: conta Buongiorno, lui sopra tutti. Con la sistematica e invidiabile costanza su cui fonda ogni benedetto giorno di lavoro: è fuori discussione che abbia doti di natura – dal tempismo e il fisico, al senso dell’anticipo -, ma le doti vanno affinate e le conoscenze tattiche migliorate con l’applicazione e lo studio. Buongiorno ha fame, ambizione, il microchip dei professionisti da medaglia d’oro e metodo. Del resto, è uno studente universitario: laurea in Economia Aziendale già in tasca ai tempi del Torino e ora la magistrale in Management dello sport.