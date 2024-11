Buongiorno, un Ivan Drago per Conte: che impatto in maglia azzurra!

Uno dei segreti del Napoli di Antonio Conte è senza ombra di dubbio Alessandro Buongiorno. Dopo aver saltato la prima giornata di campionato, quella in cui il Napoli è uscito sconfitto dal Bentegodi per 3-0 contro il Verona, il classe ’99 ha preso in mano la reparto difensivo collezionando 11 presenze sin qui in Serie A, mettendo in evidenza delle prestazioni di un certo livello.

Ad approfondire proprio l’impatto di Buongiorno con la maglia del Napoli è l’edizione odierna de “Il Mattino” che definisce il centrale ex Torino come una sorta di Ivan Drago.

Ecco un estratto del pezzo pubblicato dal quotidiano napoletano:

“Nessuno è perfetto. Ma lui lo è. Nessuno lo conosceva così bene, ma in pochi mesi ha macinato già 1.080 minuti da azzurro, undici gare da titolare nelle ultime undici gare senza mai un cambio e ormai non si può più fare a meno di lui. Intorno a questo Ivan Drago piemontese si è cementato il miglior Napoli difensivo degli ultimi tempi, visto che era dai tempi di Spalletti che non si incassavano così pochi gol. Merito dell’organizzazione imposta da Conte, certo, ma una bella mano l’hanno data le prestazioni di Alessandro Buongiorno, ormai visibilmente il miglior difensore del campionato.

Il pubblico poi lo adora. La scivolata di San Siro ha ricordato quelle di Fabio Cannavaro. E quando parte sgasando per andare a fregare il pallone all’attaccante, i tifosi già lo sanno, prevedono, e si sente come un rombo lontano nella folla che poi diventa ovazione quando lui, effettivamente, il pallone lo prende e lo appoggia a un compagno. È talmente indispensabile che non ha mai saltato un minuto in campionato (a parte l’esordio di Verona dove era infortunato. E guarda caso finì con un tracollo). È perfetto.

Pur da difensore centrale, marcia al ritmo di poco meno di mezzo fallo a partita (sono cinque in 11 presenze), è pulitissimo negli interventi al punto da aver preso solo un’ammonizione fino ad adesso, in più ha piede eccellente nei disimpegni e in area avversaria. Ecco, vediamoli i numeri: 17 palloni intercettati, 33 palloni rubati, 55 duelli vinti (22 persi), 21 duelli aerei vinti, 23 tackle.”