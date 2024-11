Buongiorno, numeri da capogiro per il centrale e arriva l’endorsment di Spalletti!

Alessandro Buongiorno non ha inanellato solo buone prestazioni in queste sue prime 11 presenze in maglia azzurra in campionato. Il difensore centrale, infatti, ha messo insieme anche dei numeri molto importanti che lo rendono un giocatore di alto livello. Ad apprezzare le prove recenti di Buongiorno è anche Luciano Spalletti che gli ha dedicato delle parole al miele. A parlarne è l’edizione odierna de “Il Mattino”. Ecco l’estratto dell’articolo del quotidiano napoletano:

“Ha segnato un gol (al Cagliari). E onestamente, a parte con Morata e nella gara con l’Atalanta, non ci sono mai state sbandate. Lautaro e Thuram sono stati “bullizzati” dal centrale azzurro. E non è finita: ha una percentuale di passaggi riusciti dell’89,4 per cento (524 su 586) e in 11 presenza da titolare è riuscito a far dimenticare Kim e anche Koulibaly. Cosa gli vuoi dire, a uno così? Di avere pazienza, perché a 25 anni c’è ancora tempo per aspettare il momento di diventare il capitano del Napoli. Come da investitura di Conte. D’altronde, che abbia qualità speciali è una cosa nota fin dai tempi del Torino: non a caso, l’unico non capitano, ad avere l’onore di leggere a Superga i nomi degli immortali eroi del Grande Torino. Sta facendo impazzare tutti, disarma gli avversari con la sua implacabile calma. Potrebbe essere il suo momento anche con l’Italia, dopo le parole di Luciano Spalletti che da ct ieri ne ha esaltato le prestazioni. «Bastoni quando gioca nell’Inter fa vedere di essere un attaccante aggiunto come Calafiori ma Buongiorno dell’altra sera sera l’ho apprezzato contro due attaccanti come Lautaro e Thuram, l’ho visto pulire molte situazioni. Io sono tranquillissimo. Buongiorno è un grande difensore, Bastoni sa impostare benissimo e sa fare il Calafiori», dice l’ex tecnico del Napoli campione d’Italia”.