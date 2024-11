Buongiorno, che prova contro l’Inter: numeri da Top Player!

Se il Napoli ha conquistato un punto nella sfida del “Meazza” contro l’Inter, al netto del rigore fallito da Calhanoglu, è per merito della prestazione della coppia difensiva Rrhmani e Buongiorno con quest’ultimo che è stato capace di limitare Thuram. Il centravanti nerazzurro, infatti, nella gara contro il Napoli è stato protagonista di una prestazione opaca non mostrandosi dominante come suo solito. L’attaccante francese, infatti, è stato praticamente annullato da Buongiorno, capace, con la sua prova personale. Una prova da top player. L’edizione odierna de “Il Mattino” si è focalizzata sui numeri che il centrale partenopeo ha fatto registrare nel corso di Inter-Napoli. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

“Se non perfetta, davvero ci siamo vicinissimi. Perché con l’Inter ha riscattato la prova in ombra con il Milan. San Siro è la Scala del calcio ed è qui che si capisce se le emozioni hanno il sopravvento sulla tecnica. E allora i numeri, poche volte, dicono cose assolutamente non negoziabili. Come quelli di Buongiorno con i nerazzurri: 100% tackles vinti (3/3); 100% duelli vinti (3/3); 100% duelli aerei vinti (4/4); 2 blocchi; 3 intercettazioni; 6 recuperi; 0 falli commessi. Ed è una gioia speciale, perché proprio l’Inter è stata in estate l’antagonista del Napoli nella corsa a Buongiorno.

Due anni fa l’Inter si vedeva soffiare Bremer e due anni dopo si trova a rivivere lo stesso scenario, con Buongiorno pagato 35 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che irraggiungibile. L’Inter ha deciso di rinviare l’investimento sul centrale al 2025/26, scommettendo per un altro anno su Acerbi e de Vrij. E a vedere La prova di domenica sera, i rimpianti crescono. Ora aspetta una maglia con l’Italia. E intanto pensa al ritorno dopo la sosta, con il Napoli primo in classifica. «È un campionato durissimo, dobbiamo lavorare giorno per giorno con questo spirito. Ci godiamo questo primato, però dobbiamo essere pronti quando torneremo dalla sosta. Può essere una trappola e dobbiamo essere concentrati»”.