Nel corso di “1 Football Club”, programma in onda sulle frequenze di 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Paolo Tramezzani. L’allenatore dell’Istria, con un passato da calciotre dell’Inter, ha analizzato la partita di ieri tra Inter e Napoli. Ecco il suo intervento:

Il pareggio nella partita di ieri, Inter-Napoli, é stato giusto?

“Si, il pareggio é giusto per quello che si é visto. L’Inter ha cercato di vincere in tutti i modi, ma il Napoli ha tenuto botta e ha dimostrato una grande solidità”

Concorda nel dire che era importantissimo non perdere prima della sosta anche per un aspetto mentale?

“É vero, é un aspetto mentale. Hai due settimane in cui le squadre vengono dimezzate e tu ritrovi i giocatori a ridosso. É importante non uscire con le osse rotte prima della sosta. In questo era ancora più importante per Conte perché ha una sola competizione e quindi é più abituato a gestire la settimana tipo”

Il Napoli di oggi fa paura?

“Napoli é unica, é speciale. Credo che la piazza si sta godendo il momento, dopo una annata complicata, però sa anche qual è il vero obiettivo. In ogni caso il Napoli oggi fa paura, ti concedono poco, sono compatti, sanno cosa fare in campo. Ieri la partita contro l’Inter é stata una prova di forza”

L’Inter, per la forza difensiva del Napoli, ieri ha dovuto cambiare il proprio stile di gioco, concorda?

“L’Inter ieri non ha avuto la possibilità di giocare in profondità. Quindi erano difficili quelle giocate in cui sono bravi i laterali dell’Inter. Tutti i meriti sono di Conte e della difesa in generale”

Un commento su Buongiorno?

“Una bella scoperta. Buongiorno sta facendo davvero tanto bene e con Conte non può fare altro che migliorare. Ieri ha fatto una partita eccellente. É un giocatore fantastico, che riesce a giocare molto bene sia a 3 che a 4. La Nazionale con Buongiorno e Bastoni può dormire a sonni tranquilli”

Meret poteva fare di più nel gol di Chalanoglu?

“Io do grandi meriti a Chalanoglu. Non me la sento di dare colpe a Meret, anche se poi certo la distanza c’era. Devi essere in campo per poter dare giudizi veritieri, ma non me la sento di dare colpe”

Un commento sull’avvio di stagione di Lautaro Martinez?

“Io credo che la fortuna di Thuram sia avere a fianco Lautaro. Martinez in questo campionato potrebbe fare 20/25 gol, ma si sta mettendo molto a servizio della squadra. A me piace tantissimo, a livello di qualità é uno dei migliori in Italia e anche in Europa”

Che ne pensa del challenge, del Var a chiamata?

“Del challenge, del Var a chiamata se n’é parlato, ma non so quanto sia applicabile nel calcio. Io credo che se c’è l’errore il Var, al di là del challenge, deve intervenire sempre”