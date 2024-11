Tancredi Palmieri: “Conte ha il diritto di dire quello che vuole, l’Inter è stata danneggiata dall’arbitraggio, non certo il Napoli”

Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmieri,è intervenuto durante la trasmissione Punto Nuovo Sport in onda su Radio Punto Nuovo, analizzando la sfida tra Inter e Napoli terminata 1-1.

Ecco le parole di Tancredi Palmieri:

“Inter-Napoli è stata uno scontro Scudetto a tutti gli effetti. Il Napoli è andato a San Siro per non perdere, mentre l’Inter ha fatto il possibile per vincerla senza riuscirci. Mi aspetto che entrambe vadano dritte a duello Scudetto sino alla fine, con la Juve che può entrarci. Atalanta, Fiorentina e Lazio vedremo quanto resisteranno, avendo qualcosina in meno dal punto di vista dell’organico. Le parole di Conte sul rigore? Siamo chiari: Conte ha il diritto di dire quello che vuole, ma è una polemica che non sta né in cielo né in terra. L’Inter è stata danneggiata dall’arbitraggio, non certo il Napoli. Il tocco di mano di Olivera in area di rigore è stato palese, quindi è una polemica senza senso. In tutto questo, il rigore poi è stato sbagliato da Calha, quindi perché parlarne? Lo ha fatto perché se lo sentiva? O perché voleva distogliere l’attenzione da una prestazione provinciale del suo Napoli? Resto perplesso. Il Napoli quest’è ora: una squadra da difesa e contropiede, perché oltre non può chiedere alla squadra. Quando vedremo il vero Lukaku al Napoli? Ma questo è il vero Lukaku… Non credo rivedremo mai quello di Milano. Può comunque essere un ottimo Lukaku, come quello visto alla Roma. A Napoli è arrivato in un momento complicato eppure ha già segnato 4 gol e 4 assist. Può migliorare, ma dimenticatevi il Lukaku visto nel 2021. Piuttosto il calcio di Conte è troppo Lukaku-centrico per il momento di forma del belga, che fatica molto nel far girare il resto della squadra“.