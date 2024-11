Meret: nessun incontro a Milano. Manna ha fretta a Gennaio il friulano si svincola

Occhio a Meret

Pastorello e Manna hanno contatti molto frequenti ed è difficile immaginare che, alla fine, non arrivi il rinnovo di Meret. Dopo l’ultimo vertice, sono cresciute la chance di un accordo. Ma intanto, nessun incontro in questo week end milanese. L’intesa ancora non c’è. E anche qui, il tempo è il peggior nemico: non dovesse succedere nulla da qui a gennaio, il portiere friulano sarebbe libero di accasarsi a zero già a partire dall’inizio del prossimo anno. Ovviamente, un affarone. A leggere nella trattativa, è forse Pastorello quello che ha meno fretta, visto che tra poche settimane si ritroverà a trattare la destinazione del terzo portiere dell’Italia praticamente svincolato. Ma Meret ha messo il Napoli come priorità assoluta e dunque nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro. Forse, non decisivo. Ma il Napoli la sua proposta l’ha fatta e attende la risposta. Che, però, non arriverà a breve. Con Pastorello c’è appuntamento anche per Bonny: il Napoli ha strappato un mezzo sì all’attaccante rivelazione di questa prima parte della stagione. Ma bisogna ancora accordarsi con il Parma che lo darà via solo in estate. Fonte Il Mattino