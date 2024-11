La moviola – Mariani dà un rigorino e si gioca la sufficienza. Svista grave

Arbitro all’altezza della partita, Mariani (Il Cds lo vota 5,5), si perde però sul rigore: si direbbe rigorino, forse per qualcuno ai piani alti dell’AIA neanche quello. Peccato.

Factory della Comunicazione

LEGGERO

Come detto, Mariani assegna il rigore per un contatto leggero: Anguissa tocca l’esterno del polpaccio sinistro di Dumfries che va giù, non c’è forza, non c’è vigoria. Epperò, visto che gli tocca la gamba, il VAR non può intervenire. Un svista grave per un arbitro come lui.

NON PUNIBILE

Contrasto in area fra Lautaro e Olivera, il pallone rimpalla fra i due e schizza sulla mano destra dell’azzurro: non punibile. Lo stesso Martinez vede tutto e non protesta (non che sia indicativo, ma aiuta a contribuire).

REGOLARE

Silent check – neanche troppo breve – sulla rete di McTominay: è oltre Bastoni ma lo tiene in gioco Dumfries sul tocco di Rrahmani.

FUORI AREA

Intervento di Rrahmani su Thuram, pallone e piede destro, tutto fuori area. Prima, no fallo di Mkhitaryan su Kvaratskhelia.

DISCIPLINARE

Tiene i cartellini nel taschino nel primo tempo (12 falli fischiati, 27 alla fine), Mariani, ne mancherebbero due, uno per parte: Bastoni in ritardo su Rrahmani e McTominay su Barella.

VAR: Di Paolo 6 – Certosino come un farmacista.

Fonte: CdS