Inzaghi soddisfatto, con un pizzico di rammarico: “Doveva vincere l’Inter”

Il Napoli e l’Inter ieri sera al Meazza, per la dodicesima giornata di campionato di Serie A hanno rimediato un pareggio per 1-1, quindi nulla è cambiato all’orizzonte, la squadra partenopea è prima in classifica prima della sosta per le nazionali. Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, si è comunque detto soddisfatto, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Al termine di Inter-Napoli, con le distanze dalla vetta invariate, Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di Dazn con una buona dose di soddisfacimento, pur non essendo contento al 100% del risultato che non ha consegnato all’Inter la vetta solitaria della classifica: «Sono soddisfatto di tutto. Ho fatto i complimenti ai miei: se c’era una squadra che doveva vincere, era l’Inter. Il Napoli è molto forte, visto dal vivo ancora di più, ma noi siamo stati molto bravi: dopo quello che abbiamo speso mercoledì contro l’Arsenal, non mi aspettavo questa prestazione. Non avevo neanche voglia di fare un cambio e di solito uso molto la mia panchina». Si va alla sosta con sei squadre in due punti: «È un campionato – ha confermato Inzaghi – molto equilibrato e lo sapevamo». L’Inter, al rientro dalla pausa, giocherà ogni tre giorni cercando di farsi strada sia in Europa che in Champions League: «Stiamo cercando – ha spiegato Inzaghi – di migliorare tanto e con il lavoro miglioreremo ancora. Ma le ultime due partite dall’Inter mi lasciano sereno. C’è grandissima fiducia. Nelle ultime 10 partite abbiamo fatto 8 vittorie e due pareggi. Ma siamo l’Inter: dovevano essere 10 su 10. Dobbiamo continuare su questa strada».

