Inter-Napoli, i due tempi di Romelu Lukaku

Il Napoli e l’Inter non sono andati oltre il pareggio, ieri sera allo stadio San Siro di Milano, e ancora una volta Romelu Lukaku non ha inciso sulla gara, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il secondo ritorno a San Siro è stato migliore del primo. Ancora sotto la sufficienza ma si è visto qualcosa in più rispetto alla partita (non) giocata con la Roma la scorsa stagione. Lukaku ha disputato un discreto primo tempo, anche se non ha mai tirato in porta. Però si è fatto sentire in mezzo al campo. Nella ripresa, invece, è via via scomparso fino a che Antonio Conte non ha potuto fare a meno di sostituirlo. E per poco il suo sostituto, Simeone, non ha segnato il gol partita al 94°”.

