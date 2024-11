Il Mattino – E’ Alessandro Buongiorno l’ombelico del Napoli

Uno dei protagonisti della gara del Napoli di ieri sera contro l’Inter è stato sicuramente Alessandro Buongiorno, del quale Il Mattino scrive: “Alessandro Buongiorno è l’ombelico del Napoli attorno al quale gira tutta la squadra. Senza Buongiorno sarebbe un Napoli diverso. È di gran lunga il miglior acquisto dell’anno, e il miglior investimento per il futuro. Cuore da ciclista, ritmo da pugile e piedi da Premier League. Si muove prima e per questo motivo non deve consumare i falli, ha uno sguardo da falco che allena a casa studiando e ristudiando il modo col quale gli attaccanti avversari ricevono il pallone, da che parte si girano, che movimento amano fare per avere il pallone da calciare in porta. È tutto qua. Semplicità e studio. Buongiorno non distrugge, annulla, non permettendo di costruire, e anche nelle partite come questa contro l’Inter dove non c’è un attimo di respiro e si sta sotto assedio, non perde mai la razionalità, non abbandona mai la ragione che governa i suoi movimenti. Alla fine se il Napoli esce indenne da San Siro è anche e soprattutto per merito suo”.

Factory della Comunicazione