Il commento di Pasquale Salvione (Cds): “Il coraggio di Conte”

Un a ressa mai vista. Sei squadre in due punti, ma lassù in cima c’è sempre il Napoli. Conte esce imbattuto da San Siro e resta primo in classifica, reagisce con carattere alla brutta sconfitta con l’Atalanta e può andare alla sosta guardando tutti dall’alto. Con la consapevolezza di aver portato via una vittoria e due pareggi negli scontri diretti in trasferta con Juve, Milan e Inter. Mica poco. Non riesce il sorpasso a Inzaghi, che chiude il ciclo di sette partite con cinque vittorie e due pareggi negli scontri diretti in campionato con Juve e Napoli. Calhanoglu è delizia e croce, prima riacciuffa la partita con una prodezza che farà il giro del mondo e poi sbaglia il suo primo rigore in serie A (ne aveva segnati 19 su 19).

