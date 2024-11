Dall’inviato: “INTER E NAPOLI NON SI FANNO MALE. UN PARI SENZA ACUTI E CONTE RESTA IN VETTA”

In un San Siro incandescente, dove ogni respiro sembrava accompagnare il rimbalzo del pallone, Inter e Napoli hanno regalato un big match degno delle attese, una sfida dall’intensità palpabile fino all’ultimo istante.

Alla fine è stato 1-1, un risultato che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai nerazzurri, incapaci di sfruttare l’opportunità di ribaltare una classifica sempre più corta e avvincente.

L’inizio vede il Napoli di Conte imporsi con la freddezza di chi sa aspettare, e l’attesa viene premiata al 23’: sugli sviluppi di un corner, è McTominay a trovare il guizzo vincente, sorprendendo la difesa avversaria e spaventando i tifosi nerazzurri. Un colpo che ferisce l’orgoglio dell’Inter, la quale però risponde con il cuore e con la classe di Calhanoglu, che al 43’ disegna una traiettoria perfetta per il gol del pareggio. San Siro esplode, e l’inerzia della partita sembra improvvisamente spostarsi verso i padroni di casa.

Nel secondo tempo, la squadra di Inzaghi alza ulteriormente il ritmo. Gli attacchi si fanno incessanti, i tifosi percepiscono che il momento decisivo potrebbe essere vicino, e l’occasione arriva al minuto 74. È ancora Calhanoglu a caricarsi la responsabilità, ma il suo rigore si stampa sul palo. Il turco si copre il volto con le mani, consapevole di aver sciupato un’occasione d’oro per imprimere il sigillo della vittoria in una serata così importante.

A fine gara, le parole del centrocampista sono piene di rammarico: “Mi dispiace aver sbagliato il mio primo rigore con la maglia dell’Inter. Sapevo che sarebbe successo prima o poi, ma speravo non oggi”. Nonostante la delusione, il suo messaggio è chiaro: l’Inter non ha intenzione di mollare, e la determinazione resta intatta. La squadra ha dominato a tratti, mancando solo di un pizzico di fortuna.

Nel finale il Napoli ha l’occasione per strappare tre punti, ma Simeone spreca malamente, calciando alto a tu per tu col portiere. Il big match di San Siro si chiude quindi sull’ 1-1, un risultato che non fa felice nessuno ma tiene vivo ogni scenario in chiave scudetto. La classifica resta cortissima: sei squadre in due punti, pronte a lottare fino alla fine in uno dei campionati più equilibrato degli ultimi anni.

Anche il Napoli, dal canto suo, avrebbe potuto fare di più. Nel finale, è Simeone a divorarsi una palla gol colossale, impedendo ai partenopei di espugnare San Siro e allungare sulla concorrenza. Con questo pareggio, il Napoli resta in vetta solitario a quota 26 punti, a +1 su un quartetto di inseguitrici composto proprio da Inter, Lazio, Atalanta e Fiorentina. Il campionato si conferma equilibrato come non mai, con sei squadre racchiuse in appena due punti.

Questa battaglia di San Siro non ha avuto un vero vincitore, ma ha sancito una cosa chiara: in questa Serie A, ogni punto sarà conteso fino all’ultimo secondo.

Dall’inviato Jo D’Ambrosio