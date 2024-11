Al programma “1 Football Club”, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio, è intervenuto l’allenatore ed ex portiere di Napoli e Inter Luciano Castellini. Il “giaguaro” ha risposto alle domande di Luca Cerchione in merito ai temi legati a Inter-Napoli. Di seguito l’intervento di Castellini:

Il pareggio nella partita di ieri, Inter-Napoli, é stato giusto?

“Spesso il campo dice la verità. Certo se avesse segnato il rigore sarebbe cambiato tutto. Questo calcio é molto strano, si tira poco da fuori, se c’è un attaccante come Lukaku si dà palla a lui, ma se non rende il belga, allora la manovra è bloccata”

Meret poteva fare di più nel gol di Chalanoglu?

“A me non sembrava così semplice la parata. Lo condannano troppo spesso. Certamente il motivo è che, a differenza dell’attaccante, quando fa un errore il portiere lo noti perché subisci gol. Secondo me comunque Meret è uno dei migliori portieri in Italia. Io ho fatto il portiere, ho fatto 500 partite tra A e B e ho fatto diversi errori. Oggi ci sono moltissime tv e moltissime radio che parlano di calcio h24. Quindi quando il portiere prende un gol, sembra che ne abbia presi 40. Forse, sì, però, effettivamente, poteva fare di più”

Un commento sul gioco del Napoli?

“Io credo che se si tira da lontano, é sempre difficile parare il tiro, avendo tanti difensori che limitano la visuale. Con attaccanti come Zapata e Lukaku non per forza bisogna sempre ripartire dal basso, ma ogni tanto si può lanciare lungo. Il calcio é semplice. Attaccanti come il belga ti fanno reparto da solo”

Secondo lei Lukaku tornerà ai massimi livelli?

“Non lo so, non posso dare giudizi. Se Conte lo ha preso é perché sa quanto vale. Il Genoa tanti anni fa aveva Sturari. Avere un attaccante così é un vantaggio enorme, soprattutto se poi hai un trequartista un po’ più piccolino. Comunque oggi lo spazio in campo é sempre più ridotto. Forse ha ragione Trapattoni, si dovrebbe giocare in 10”

Lei inserirebbe nel regolamento anche il tempo effettivo?

“No, non sono d’accordo con chi propone il tempo effettivo. Si starebbe allo stadio tutto il giorno per una partita. Non mi piace come idea”

Invece sul Var a chiamata?

“Sul Var a chiamata non mi esprimo. Anche lì, stiamo tutto il pomeriggio. Oggi, comunque, qualsiasi contatto è fallo, basta toccare l’avversario. Se ci fossero degli ex calciatori non sarebbe male. Se faccio 10 cadute il Var mi dà sempre rigore”

Secondo lei Lukaku non sta giocando benissimo, anche perché Politano e Kvara non stanno rendendo al massimo in fase offensiva?

“Non penso, Politano e Kvara creano sempre la superiorità. Quindi non so. Certo trovare due che dribblano e fanno anche gol, vinci il campionato immediatamente”