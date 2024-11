Carmignani: “Meret avrebbe potuto fare di più ma non si può lasciare Chalhanoglu libero di calciare”

Il preparatore dei portieri, Pietro Carmignani, è intervenuto durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, in onda su Radio Punto Nuovo, commentando l’esito della sfida Inter-Napoli 1-1.

Ecco le parole di Carmignani:

“Il tiro di Calhanoglu era centrale, ma era una saetta… Ci può stare che Meret abbia avuto difficoltà ad intervenire in maniera decisiva. Quello è un tiro che si può parare, ma che se entra non è uno scandalo. Di certo la colpa non è di Meret, che avrebbe potuto fare qualcosina in più, ma non si può lasciare uno come Calhanoglu così libero di calciare. Poi il resto dei suoi interventi sono stati positivi. I gol poi hanno sempre un po’ di aiuto dalla difesa, Gilmour sarebbe potuto essere molto più attento in marcatura ed evitare che il turco potesse calciare così indisturbato. Cosa restituisce Inter-Napoli? È stata una partita affascinante, anche se poco spettacolare. È stata una partita pesante, Inzaghi e Conte si sono marcati a vicenda anche con i cambi. Il pareggio è stato il risultato più giusto. A me è piaciuto moltissimo Buongiorno, ma anche Acerbi ha fatto una grande partita. Hanno deluso gli attaccanti, sia Lukaku che Lautaro e Thuram. Cosi e così Dimarco e gli altri protagonisti. Per me le corazzate di questo campionato sono 4: Inter, Juve, Napoli e Atalanta. Il Milan? Non sa difendere, la fase di non possesso è inguardabile… Prende troppi gol. È un apparato che ora come ora non funziona“.