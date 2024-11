Serie B – Tredicesima giornata – Salernitana-Bari 0-2

Cornice da Serie A per questo posticipo domenicale di serie B. Ci prova Verde, palla alta. Il Bari replica con una ripartenza non sfruttata. Tegola Maggiore in casa granata dentro Hrustic. Ferri chiude su Lasagna. Dopo qualche velleità da ambo le parti azione manovrata del Bari alla mezz’ora, flipper in area campana e Lasagna sul filo dell’offside porta i galletti in vantaggio. I granata provano la reazione Verde dinanzi a Radunovic tenta lo scavino, il portiere para con mano aperta. Al 35’ Dorval sulla sinistra crossa al bacio per Novakovich che fa secco di testa Fiorillo per lo 0-2. Ci prova sul finale Wlodarczyk di testa, Radunovic blocca. Stojanovic ammonito nel recupero.

Factory della Comunicazione

Tabellino della gara:

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo, Ruggeri, Njoh, Wlodarczyk, Soriano, Maggiore, Stojanovic, Verde, Ferrari, Tello, Amatucci. All.: Martusciello

BARI (3-4-1-2): Radunovic, Pucino , Simic, Mantovani, Oliveri, Benali, Maita (c), Dorval, Sibilli, Lasagna, Novakovich. All.: Longo.

Arbitro: Livio Marinelli

Ammoniti: Stojanovic, Benali, Bronn, Mantovani, Favilli