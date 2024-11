Serie A: Roma\Bologna(0-1) 2-3. I giallorossi crollano ancora, Juric in bilico

Dallo Stadio Olimpico di Roma va in scena la 12^ giornata di Serie A. Le due squadre arrivano a questa partita a due punti di distanza. Gli emiliani hanno vinto l’ultima partita contro il Lecce per 1-0, mentre i giallorossi hanno perso fuori casa contro il Verona per 3-2. Alla vigilia della partita il tecnico Ivan Juric ha annunciato che Dybala e Pellegrini non sarebbero stati convocati perchè non al meglio. Il Bologna sembra essere entrato subito in partita rispetto alla squadra di casa, con Orsolini che al 21′ minuto tenta un tiro-cross per Ndoye che in spaccata non arriva in tempo per la deviazione sbttendo contro il palo. Arriva lo staff medico ma lo svizzero non ce la fa ed esce in barella dolorante, al suo posto entra Jasper Karlsson. Dopo pochi minuti dall’infortunio, al 25′ minuto il Bologna trova la rete del vantaggio con Castro su assist da corner di Orsolini. 0-1! La Roma prova a reagire dopo il gol con Soule al 30′ minuto, ma il suo tentativo si infrange contro la traversa. Finisce così il primo tempo con il Bologna in vantaggio di una rete.

Il secondo tempo inizia come il primo: con i giallorossi che cercano il vantaggio e gli emiliani che difendono il risultato, ma al 62′ minuto la difesa del Bologna cede al gol di El Shaarawy su cross di Mancini battendo Skorupski. 1-1! La parità dura poco, poichè dopo un minuto Orsolini riporta i suoi di nuovo in vantaggio. Castro serve il capitano del Bologna che entra in area e calcia verso la porta; Angelino devia e spiazza Svilar. Al 70′ minuto Ndicka prova a riportare la Roma sul risultato di parità ma l’estremo difensore emiliano blocca in due tempi. Dallinga trova la rete del 1-3 al 72′ minuto ma il var annulla il gol per tocco di mano dell’attaccante. Il Bologna sembra infermabile e al 77′ minuto trova la rete del 1-3 con Karlsson su assist di Miranda che serve lo svedese e supera Svilar in uscita dai pali. La Roma riesce ad entrare di nuovo in partita, ancora con El Shaarawy che con un tiro potente batte il portiere polacco portando i giallorossi sul 2-3. Al 93′ minuto il Bologna continua ad attaccare con Dallinga che prova a segnare il suo primo gol in Italia, vincendo il contrasto con Ndicka, ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro Manganello fischia la fine della partita. Vince il Bologna che per la prima volta in oltre 60 anni vince tre partite consecutive contro la Roma. I giallorossi perdono la quarta delle ultime cinque partite di campionato e crollano al dodicesimo posto in classifica rimanendo fermi a 13 punti.

Roma 2 – 3 Bologna

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini (C), 5 N’Dicka, 3 Angeliño; 19 Celik (61′ Dahl), 17 Koné, 4 Cristante, 92 El Shaarawy; 18 Soulé (57′ Shomurodov), 61 Pisilli (61′ Baldanzi), 11 Dovbyk

A disp. 89 Marin, 98 Ryan, 12 Abdulhamid, 14 Shomurodov, 15 Hummels, 16 Paredes, 26 Dahl, 28 Le Fée, 35 Baldanzi, 66 Sangaré

All. Ivan Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): 1 Skorupski; 29 De Silvestri (C) (46′ Posch), 31 Beukema, 26 Lucumi, 33 Miranda; 8 Freuler, 18 Pobega; 7 Orsolini (84′ Casale), 21 Odgaard (67′ Fabbian), 11 Ndoye (22′ Karlsson); 9 Castro (68′ Dallinga)

A disp. 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 2 Holm, 3 Posch, 6 Moro, 10 Karlsson, 14 Iling-Junior, 15 Casale, 16 Corazza, 19 Ferguson, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 30 Dominguez, 80 Fabbian, 82 Urbanski

All. Vincenzo Italiano

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Assistenti: Raspollini – Di Gioia

IV Uomo: Piccinini

VAR: Meraviglia

AVAR: Marini

Marcatori: 25′ Castro, 63′ e 82′ El Shaarawy, 66′ Orsolini, 77′ Karlsson

Ammonizioni: 45′ De Silvestri (B), 68′ Miranda (B), 87′ Mancini (R), 87′ Karlsson (B), 96′ El Shaarawy (R)

Espulsioni: –

Sara Di Fenza