Serie A: Fiorentina/Hellas Verona 3-1 (1-1). Kean ne fa tre e la Viola mette le ali

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena Fiorentina – Hellas Verona, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Factory della Comunicazione

La sfida è molto importante per entrambe le squadre per motivi ben diversi.

I padroni di casa stanno stupendo tutti e in campionato non perdono dal 15 Settembre. La Viola occupa il quinto posto in classifica e deve vincere per agganciare il Napoli al primo posto, per guardare con serenità il big match del Meazza di questa sera.

Il Verona invece sta uscendo da una situazione difficile vista la vittoria contro la Roma nell’ultimo turno, mettendosi a tre punti dalla zona retrocessione.

La prima emozione della partita arriva dopo appena 2 minuti quando Moise Kean viene innescato da un ottimo passaggio di Beltran e batte Montipo portando in vantaggio la Fiorentina.

Per Kean questo è già il sesto goal in campionato.

La Fiorentina continua ad attaccare cercando con i lanci in profondità di scardinare la difesa del Verona, ma al minuto 18′ arriva il lampo degli ospiti che trovano il pareggio con un bellissimo goal di Serdar che calcia con il destro da fuori area e mette il pallone alle spalle di De Gea.

Dopo il goal subito la Fiorentina prova a schiacciare il Verona nella propria metà campo, lasciando però campo alle ripartente degli ospiti che provano a sfruttare gli spazi forniti ma senza successo.

I padroni di casa continuano a spingere, tenendo il pallone praticamente per tutto il tempo (70-30 il possesso palla all’intervallo) ma sono troppo imprecisi negli ultimi venti metri.

La dimostrazione di ciò arriva al 46’ minuto quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo si crea una mischia nell’area piccola degli Scaligeri con nessun attaccante della Viola che riesce a spingere in porta.

Questa è stata l’ultima emozione e della prima metà di gara, infatti dopo due minuti di recupero, l’arbitro manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

La seconda frazione si apre in modo decisamente più equilibrato con un’occasione per parte nei primi cinque minuti. Tengstedt per il Verona e Colpani per la Fiorentina ci provano ma nessuno dei due trova la porta.

Al 59’ minuto la Fiorentina riesce a passare di nuovo in vantaggio ancora una volta con Moise Kean che allunga in modo spaventoso la gamba anticipando il difensore e deviando il pallone in rete.

Al minuto 72’ è ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa con Colpani che non riesce a sfruttare il passaggio filtrante di Kean e viene fermato Montipo.

Al 83’ minuto Kouame recupera un pallone insidioso nella trequarti del Verona, punta Montipo, lo salta e offre il pallone del 3-1 sui piedi di Moise Kean che non riesce a chiudere i conti mandando incredibilmente il pallone alto a porta praticamente spalancata.

La Fiorentina è bravissima a non rischiare praticamente nulla negli ultimi meìinuti, non concedendo nessuna occasione pericolosa e anzi in contropiede punisce ancora una volta con Moise Kean che innescato da un rilancio di De Gea mette a segno la sua tripletta.

A questo punto l’arbitro dice che può bastare mandando tutti sotto la doccia.

Tre punti d’oro per la Fiorentina che aggancia Napoli e Atalanta al primo posto in classifica.

Male il Verona che rimane intricata in una complicata lotta per non retrocedere.

Fiorentina-Verona 3-1

Marcatori: 4’ Kean, 18’ Serdar, 59’ Kean, 90’+2 Kean

Assist: 4’ Beltran, 59’ Adli

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli (77’ Richardson), Bove (87’ Mandragora); Colpani (82’ Kayode), Beltran (77’ Kouamé), Sottil (82’ Parisi), Kean. All. Palladino

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric (81’ Daniliuc); Duda, Serdar (74’ Kastanos); Suslov (65’ Belahyane), Harroui, Lazovic (74’ Sarr); Tengstedt (65’ Mosquera). All. Zanetti

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: 35’ Coppola, 54’ Serdar, 90’+3 Kean

Espulsi: /

Recupero: 2′ pt, 4′ st.

Guido Russo