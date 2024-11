Napoli, occhi puntati su un difensore per gennaio

Il Napoli in vista di gennaio vuole acquistare un difensore centrale per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Ne ha parlato Nicolò Ceccarini, esperto di calciomercato, nel suo editoriale per TMW. “Continua intanto la ricerca del Napoli sul difensore centrale. I profili sono tanti”. “Di sicuro tra questi ci sono Dragusin e Kiwior. Per quanto riguarda il primo il Tottenham non ha ancora aperto ad alcuna cessione. Per il centrale dell’Arsenal ci sono decisamente più possibilità visto che con Arteta continua a non trovare molto spazio. La società azzurra sta pensando di proporre un prestito con diritto di riscatto. Magari più avanti potrebbe valutare anche un obbligo ma solo a determinate condizioni.

Ceccarini aggiunge: “Un nome nuovo da tenere presente è anche quello di Itakura del Borussia Mönchengladbach. Il giapponese potrebbe essere una nuova occasione di mercato, considerato che ha il contratto in scadenza nel giugno 2026. Presto le strategie saranno più chiare e si potrà capire su quale difensore il Napoli deciderà di virare in maniera definitiva. In vista della prossima stagione i riflettori restano accesi anche su Dorgu, il gioiello del Lecce. Difficile che a gennaio si possa muovere ma alla fine di questa stagione è molto probabile che parta di fronte ad un’offerta di un certo livello. La valutazione è di 15 milioni di euro. Su di lui c’è anche il Milan”.

“Infine resta ancora da definire il futuro di Raspadori. L’attaccante finora ha collezionato 6 presenze su 11 gare in serie A. Le sue qualità non si discutono ma al momento gli spazi per lui sono abbastanza ristretti. Il Napoli non prenderà in considerazione ipotesi di prestito. Il costo di mercato è molto alto e a gennaio fare un’operazione in uscita così importante è molto difficile. Tra un mese la situazione sarà più chiara“, conclude Ceccarini.