Napoli, allenamento top secret per la sfida con l’Inter

L’allenamento di rifinitura del Napoli, andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno, è stato blindato come un X-File. La sfida di oggi a San Siro non è certo una partita come le altre: in gioco c’è il primo posto, a qualsiasi costo. L’Inter deve vincere per completare il sorpasso e chiudere in testa alle porte della sosta, mentre il Napoli ha a disposizione anche il pareggio per restare in cima in solitudine. Ma in questi confronti non c’è spazio per i calcoli, e tanto meno per la mentalità di Antonio e Simone Inzaghi. Una grande sfida, emozionante e di alta classe, ma anche una partita di scacchi. Il Napoli, infatti, potrebbe modificare qualcosa nell’atteggiamento rispetto alle ultime uscite, abbandonando il 4-2-2-2 offensivo visto contro il Monza. McTominay, che fino a ieri sosteneva Lukaku, potrebbe abbassarsi come nel secondo tempo di Empoli. Un cambiamento di strategie, ma anche di posizioni: i movimenti di McTominay e Politano, che da un po’ si è spostato sulla fascia destra nel 5-4-1 difensivo, potrebbero rivelarsi decisivi.

