La reazione di Gasperini al coro dei tifosi “Vinceremo il tricolor”

La vittoria dell’Atalanta contro l’Udinese ha lanciato gli orobici in testa alla classifica con il Napoli di Antonio Conte, i tifosi della compagine bergamasca, in brodo di giuggiole per la super vittoria di oggi, hanno iniziato a cantare il coro: “Vinceremo, vinceremo il tricolor”. Gasperini, ai microfoni di Dazn, ha risposto ai tifosi che in curva a fine gara cantavano il coro delle prime in classifica: “Vuole rispondere?”, hanno chiesto i cronisti e Gasperini ha replicato: “Credo sempre che i tifosi debbano sognare, non bisogna mai togliere i tifosi alla gente. Dopo c’è la realtà del campionato, parlare di scudetto non serve a niente”. Ha evidenziato il tecnico della compagine orobica. Inoltre ha aggiunto: “Pensiamo a giocare ogni partita, sia in Champions che in campionato. Se a 7 giornate dalla fine ci fosse questa classifica, ne potremmo parlare”. E’ l’Atalanta più completa della tua era? “Anche questo discorso non si può fare al momento, ci sono troppe poche partite. Si regge sul nucleo dell’anno scorso, poi dei giocatori come Samardzic e Kossounou si stanno inserendo. Oggi, in difficoltà nel primo tempo, abbiamo ristabilito concentrazione e questo è un grande segnale”.

