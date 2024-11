Il tanto atteso di Lukaku a San Siro

Fischi, ma non fischietti. In occasione del suo primo ritorno a San Siro, con la maglia della Roma, Lukaku fu accolto da 30mila fischietti, distribuiti proprio con lo scopo di complicargli (eufemismo) la partita. E il risultato fu centrato, alla luce della stecca di Big Rom. Stavolta non sono state allestite iniziative del genere. Probabile che, in questo senso, abbia inciso anche la situazione della curva interista. Scontato, però, che il “benvenuto” per Lukaku sarà tutt’altro che benevolo. Insomma, come premesso, non ci saranno fischietti, ma i fischi pioveranno copiosi sull’attaccante del Napoli. Seppure il tempo, in qualche misura, aiuti a dimenticare, o quantomeno attenui i sentimenti negativi. Resta, invece, in pizzico di incertezza in più in merito all’accoglienza per Conte. Da un lato, infatti, non può essere dimenticato che, con lui in panchina, è arrivato uno scudetto. Dall’altro, però, è vero che è stata una sua scelta andare via, non avendo fiducia in ciò che il club, in difficoltà economiche, avrebbe potuto garantirgli. Probabile, comunque, che anche nei confronti del tecnico prevalgano i fischi rispetto agli applausi. Superata quota 73 mila, si va verso il sold out. In tribuna potrebbe esserci Spalletti. Dopo aver rinunciato al ritiro contro Venezia e Arsenal, ieri sera Inzaghi ha tenuto tutti alla Pinetina.

Factory della Comunicazione