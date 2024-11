Conte lo sta disegnando: un Napoli con McTominay al centro del villaggio

Per lui, Scott McTominay, Conte ha cambiato modulo. Ora sta studiando un Napoli capace di permettere allo scozzese di rendere al meglio, come a San Siro, sponda rossonera. Lo scrive oggi anche La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli era stato pensato col 3-4-2-1, sistema su cui Conte ha lavorato per tutta l’estate. Ma gli ultimi colpi di mercato sono stati un invito a cambiare, a cercare “l’abito” giusto per esaltare la qualità dei singoli. E allora il passaggio alla mediana a tre (con la rinuncia – almeno sulla carta – della difesa a tre) è stato quasi obbligato dopo l’arrivo di Scott McTominay, una mediana “box to box” per dirla all’inglese, con una fisicità che in Italia può fare la differenza. L’impatto sulla Serie A è stato subito dirompente, ora però che è svanito l’effetto sorpresa, c’è bisogno di una chiave diversa per tenerlo sempre nel vivo del gioco e soprattutto della fase offensiva. […] McT stasera è atteso all’esame più importante perché andrà a sfidare una delle migliori mediana d’Europa. Che ha corsa, tecnica ed equilibrio, ma in cui manca un giocatore con la fisicità dello scozzese. Dettagli forse, ma che possono anche fare la differenza. Scott avrà un doppio compito fondamentale: oscurare la regia di Calha in fase di non possesso e buttarsi dentro all’area quando sarà il Napoli ad arrembare.”

