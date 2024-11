Castellini: “L’Inter ha esperienza, il Napoli è una buona squadra”

In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Castellini, ex portiere del Napoli e dell’Inter, analizza il momento delle due squadre e le sfide in corso in Serie A.

Proprio come un giaguaro. Non a caso tutti lo ricordano così. Luciano Castellini , 78 anni oggi, aveva anche piedi buoni e spesso negli allenamenti amava giocare in mezzo al campo. A Napoli ha trascorso sette stagioni da giocatore per poi lavorare nello staff di Ottavio Bianchi con la vittoria del primo scudetto. Ci ha messo poco ad entrare nel cuore dei napoletani grazie ai suoi scatti felini per difendere la porta azzurra. All’Inter ha rivestito più ruoli, preparatore dei portieri tra prima squadra e giovanili, due volte anche in panchina da allenatore. Ora vive in riva al lago di Como e dopo l’esperienza nelle nazionali Under 20 e 21 ha ripreso a collaborare con il club nerazzurro come osservatore per il settore giovanile.