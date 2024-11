Calcio femminile Serie A – Il Como alla terza vittoria consecutiva con il Napoli

IL COMO WOMEN CENTRA LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO

Battuto il Napoli 3-0, Nadine Nischler: “Siamo da primi cinque posti in classifica”

Il Como Women batte 3-0 il Napoli nella gara della nona giornata di Serie A femminile eBay, l’ultima del girone di andata.

Una partita dominata dalla squadra di Stefano Sottili che grazie a questi tre punti raggiunge la quinta posizione in classifica, a pari punti con il Milan.

Tra le protagoniste della partita Nadine Nischler, MVP per la terza volta in stagione ed autrice di una doppietta, la sua prima tra le professioniste: “Sono contenta per la mia prima doppietta in serie A, ma soprattutto per questi tre punti importanti. Oggi è venuta tutta la mia famiglia allo stadio, quindi sono ancora più orgogliosa perché mi hanno vista segnare. Sei reti in serie A? A inizio stagione non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Sono felice se posso aiutare la squadra con i miei gol. Adesso però dobbiamo lavorare, c’è molto da migliorare e ci sono ancora nove partite da disputare”.

Le reti sono arrivate tutte nel primo tempo, la prima a soli 30’’ dal fischio d’inizio grazie al gol di testa di Nischler su pallone messo in mezzo da Cecotti. Le Lariane ci provano in più di un’occasione a trovare il raddoppio con Vaitukaityte di testa al 5’ e con Nischler al 15’, ma al 33’ è il Napoli che prova a riaprire la partita, procurandosi un rigore (poi sbagliato da Banusic) a causa di un’ingenuità in area di Cecotti, poi ammonita. Di fatto l’unico rischio della partita per il Como Women che trova il raddoppio al 42’ con Del Estal che, con una coordinazione perfetta, al volo mette la palla in rete, dove Bacic può solo sfiorarla. Il definitivo 3-0 arriva un minuto più tardi con Nischler che spinge la palla in porta dopo un tap-in sul palo.

Queste le parole a fine gara della centrocampista Petzelberger: “Sono contenta per questa vittoria di fronte al nostro pubblico. Ora pensiamo al Milan, contro di loro vogliamo altri tre punti. Siamo tante giocatrici nuove, ci è voluto un po’ di tempo per conoscersi e imparare a giocare insieme, ma credo che siamo sulla strada giusta e i primi cinque posti in classifica sono assolutamente alla nostra portata”.

Gioia e soddisfazione anche per Marcussen, entrata nel secondo tempo: “Sono felicissima per il risultato, per l’atteggiamento e per il gioco della squadra. Siamo quinte in classifica ed è quello che abbiamo sempre voluto, fin dall’inizio della stagione. Siamo all’altezza di poter raggiungere questo obiettivo. Stiamo lavorando sia dentro che fuori dal campo per questo traguardo. Ora testa al Milan, vogliamo vincere. “

L’analisi di Stefano Sottili

“La squadra ha dimostrato di avere voglia di migliorare e di crescere e credo che le prestazioni ne siano l’emblema. Le prestazioni ci sono sempre state, ma ora siamo diventate brave a non farci condizionare dall’episodio. Credo sia un segnale di maturità da parte del gruppo. Sicuramente rispetto all’inizio ho più scelta e questo è palese in un momento in cui abbiamo fuori giocatrici importanti, ma chi è stata chiamata in causa si è sempre fatta trovare pronta. Siamo ancora all’inizio della stagione, l’importante è che le ragazze non si accontentino e a ogni allenamento si mettano in testa l’obiettivo di migliorare”.

Sul clean sheet: “Ero molto arrabbiato a Roma per il gol preso nel finale con la Lazio, sono particolarmente contento per il clean sheet perché fa bene a loro per l’autostima. A parte l’episodio del rigore, non abbiamo concesso nulla e non abbiamo mai rischiato. Gilardi non ha fatto nessuna parata importante e tutta la squadra ha lavorato bene in fase di non possesso. Il risultato ci sta anche stretto, avremmo potuto segnare molti più gol, ma va bene così”.

Su Petzelberger e Nischler: “Sono le nostre opposte in termini di esperienza. La prima arriva dal Tottenham, la seconda dalla serie C. Nonostante abbiano storie diverse, stanno dando una grande mano alla squadra, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano e della disponibilità verso le compagne”.

Il prossimo impegno del F.C. Como Women sarà contro il Milan nello scontro diretto per il quinto posto domenica 17 novembre alle ore 18:00 presso il Centro Sportivo Vismara.

Tabellino

Formazione Como Women: 22 Gilardi; 14 Cecotti, 24 Rizzon, 44 Bou Salas, 6 Bergersen; 16 Karlernas, 27 Petzelberger, 20 Vaitukaityte; 7 Nischler, 28 Kerr, 9 Del Estal. Allenatore: Stefano Sottili

A disposizione: 2 Marcussen, 3 Guagni, 4 Spinelli, 8 Skorvankova, 10 Bolden, 11 Conc, 15 Bianchi, 17 Sagen, 21 Picchi, 30 Ruma, 78 De Bona.

Formazione Napoli: 42 Bacic; 67 Giordano, 5 Di Marino, 44 Pettenuzzo, 2 Skovsen; 21 Di Giammarino, 90 Langella, 13 Muth; 28 Moretti, 11 Jelcic, 10 Banusic. Allenatore: Salvatore Mango

A disposizione: 1 Beretta, 3 Sandvej, 4 Sliskovic, 7 Novellino, 8 Giai, 9 Martinovic, 12 Fracaros, 14 Nambi, 17 Adugbe, 19 Sciabica.

Marcatrici: 1’ e 43’ Nischler; 42’ Del Estal;

Cartellini gialli : 32’ Bou Salas; 33’ Cecotti;

Cartellini rossi : 0

Sostituzioni : Marcussen (Como Women); Sciabica, Adugbe e Sandvej (Napoli); 56’ Giai (Napoli); 60’ Conc e Skorvankova (Como Women); 70’ Martinovic (Napoli), 71’ Picchi (Como Women), 76’ Bolden (Como Women).

MVP : Nadine Nischler

Arbitro e Assistenti : Giuseppe Rispoli, Davide Fedele, Giuseppe Fanara e Denise Perenzoni.

Photo Credits: Como Women

Photographer: Mircea Gida