Atalanta-Udinese 2-1: La Dea vola e aspetta Inter-Napoli

Atalanta-Udinese, ad oggi non è una partita scontata. Nonostante il 3-0 rifilato dai ragazzi di Gasperini nel “Tempio di Diego”, oggi si troveranno di fronte una delle sorprese di questo campionato: l’Udinese di Runjaić. La squadra bergamasca, reduce dalla vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, con il ritorno al gol di Zaniolo, sembra essere in crescita. Al contrario, l’Udinese ha perso in casa 2-0 contro la Juventus. L’Atalanta, che vanta il miglior attacco della Serie A, affronta la sorpresa del campionato, una squadra che ha impressionato anche ricordando lo “score” negativo dello scorso campionato. La Dea è imbattuta da 13 partite in Serie A contro l’Udinese, con l’ultima vittoria bianconera risalente al 29 ottobre 2017 (2-1 in casa grazie ai gol di De Paul e Barak).

Le due squadre giocano con grande ampiezza, occupando tutta la larghezza del campo, e ogni centimetro può risultare decisivo. La partita inizia subito a ritmo alto e al 3′ minuto c’è un evidente tocco di mano di Hien in area di rigore che non viene visto né dall’arbitro né dal Var. Successivamente Lovric che va vicino al gol, ma il suo tiro finisce addosso a Carnesecchi. Pochi minuti dopo, una mischia nell’area friulana vede Adenola deviare un pallone che finisce in rete, ma l’esultanza dei bergamaschi è contenuta, consapevoli che il gol sarebbe stato annullato. L’Udinese risponde con un grandissimo tiro di Martin Payero che colpisce la traversa. Al 25′, Djimsiti si infortuna e lascia il posto a Ederson.

L’Udinese cresce e trova il gol con Davis, ma viene annullato per un fallo in attacco molto dubbio. Poi, nel recupero, Kamara segna un gol magnifico con un sinistro da fuori area che non lascia scampo a Carnesecchi. Dopo il gol di Zappa ieri al Milan, anche questo è un gol destinato a rimanere nella memoria di questa stagione. Il primo tempo si conclude con l’Udinese avanti 1-0, e Gasperini sa di dover rivedere qualcosa: c’è stata molta più Udinese in questo primo tempo. Esce Zappacosta, infortunato, e entra Bellanova.

Nel secondo tempo, Davis continua a essere protagonista, servendo Thauvin al limite dell’area, ma il francese trova la respinta di Carnesecchi e, poco dopo, calcia fuori con un tocco sotto. Il calcio, si sa, è fatto di occasioni: l’Atalanta pareggia con una ripartenza di Bellanova, che serve Pasalic, bravo a superare Okoye con un tiro di piatto sotto la traversa.

Runjaić continua a cambiare e inserisce Zarraga al posto di Lovric. La mossa di Bellanova per Zappacosta si rivela vincente: l’esterno italiano effettua un cross basso che trova una sfortunata deviazione di Touré, ingannando Okoye e portando l’Atalanta in vantaggio 2-1. La Dea, ora piena di fiducia, attacca senza sosta, anche il numero 11 nigeriano, Lookman, si accende. Kamara e Thauvin escono per Zemura e Lucca, mentre l’Atalanta inserisce Retegui e Zaniolo al posto di Samardzic e Brescianini.

Al 74′, Lookman, indemoniato sulla sinistra, mette in mezzo per Bresciani, che però calcia alto con il piede debole. Nel frattempo, Davis lascia il campo per Iker Bravo, con l’Atalanta che continua a cercare il gol che chiuda definitivamente i giochi. Sfortuna per Zaniolo che si ferma un probabile guaio muscolare, al suo posto entra Cuadrado. Vengono assegnati 4 minuti di recupero per il forcing finale della gara. Finisce qui, 2-1 per l’Atalanta sull’Udinese.

La partita è stata completamente ribaltata dall’Atalanta nel secondo tempo, dopo una grande prima parte di gara da parte dei ragazzi di Runjaić. In attesa del posticipo Inter-Napoli, l’Atalanta si porta al primo posto, a pari punti con la squadra di Antonio Conte. Se Gasperini e la sua armata continueranno a vincere queste partite, sarà impossibile non citarli nella corsa Scudetto. Chi vivrà, vedrà.

Atalanta-Udinese 2-1

Marcatori: Kamara 48’ p.t, Pasalic 11’ s.t., Touré 16’ s.t. (AUT.)

Assist: Thauvin 48’ p.t, Bellanova 11’ s.t.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (dal 25’ pt.t Ederson); Zappacosta (dal 1’ s.t. Bellanova), de Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic (dal 23’ s.t. Brescianini), Lookman; Retegui (dal 23’ s.t. Zaniolo (dal 42’ s.t. Cuadrado)). All. Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti (dal 32’ s.t. Abankwah), Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric (dal 15’ s.t. Zarraga), Karlstrom, Payero, Kamara (dal 22’ s.t. Zemura); Thauvin (dal 22’ s.t. Lucca), Davis (dal 32’ s.t. Bravo). All. Runjaic

Arbitro: Di Bello (Brindisi)

Ammoniti: Touré, Lookman.

Note: gol annullati a Retegui (13’ pt) e Davis (26’ pt).

Recupero: 3’+4′

A cura di Vincenzo Buono