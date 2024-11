Appuntamento saltato per il rinnovo di Kvara: le parti sono molto distanti

Nessun incontro per Kvara in queste ore a Milano. Una notizia non bella perché tradotta vuol dire che il georgiano non ha ancora sciolto la riserva sull’offertona del ds Manna di 10 giorni fa. C’era l’idea di rivedersi quest’oggi, ma l’appuntamento è saltato anche se tutto lo staff di Kvara era a Milano per la gara con l’Inter.

Factory della Comunicazione

Perché anche se non c’è nessun braccio di ferro in corso, le parti sono molto distanti. Kvara non ha mai comunicato di voler andare via. Ed è questa la premessa che lascia aperto al negoziato: ma Jugeli, il suo agente, e suo padre, hanno puntato i piedi. Chiedono più di 7 milioni all’anno (più altri premi alla firma, commissioni altissime e così via) per rinnovare fino al 2028. De Laurentiis apre all’aumento dell’ingaggio (anche se la prima offerta in Germania parlava di un quadriennale da 6 milioni netti) ma chiude le porta a tutto il resto. Ovvio, alle spalle soffia l’idea del mondo Kvara di andar via la prossima estate. E senza rinnovo, chiaro che si va in questa direzione visto che poi mancherebbero due anni alla scadenza. Bisogna blindare Kvara, insomma: ma senza incatenarsi a un contratto velenoso come quello di Osimhen. E che di fatto ha messo in fuga tutte le pretendenti. Tranne il Galatasaray (ieri pomeriggio ha firmato un’altra doppietta).

Fonte Il Mattino